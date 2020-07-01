Олег Мельниченко о голосовании: Конституция – это живая материя

Член Совета Федерации Олег Мельниченко 1 июля принял участие в общероссийском голосовании (18+) по поправкам в Конституцию на избирательном участке №123, который находится на базе пензенской школы №11.

«Исторический день настал. В целом, предприняты все меры для безопасности голосования: выдаются маски, ручки, избирателям обрабатывают руки, соблюдается соцдистанция и другое. Мы видим, что явка по стране составляет более половины зарегистрированных жителей. Это на самом деле судьбоносный день. Конституция –это живая материя, и совершенно понятно, что в процессе жизни и развития нашего государства через определенное количество времени будет претерпевать какое-то изменение. Так во всем мире, берем Конституции с историей – они не являются «застывшим» документом, а видоизменяются, исходя из реалий», - отметил сенатор.

Получив бюллетень, Олег Мельниченко прошел в кабину, ответил на вопрос и опустил документ* в ящик для голосования.

Председатель участковой избирательной комиссии №123 Людмила Соколова сообщила, что большой процент избирателей отдал свой голос в предыдущие дни. По поводу голосования высказалась и местная жительница.

«Я планировала голосовать, я каждый раз хожу, для меня это не ново – я ответственно к этому отношусь», - подчеркнула Надежда Николаевна.

Напомним, 1 июля – последний день для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно с 8 до 20 часов.

* данные, указанные в бюллетене, являются конфиденциальными