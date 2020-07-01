«До первой грозы и сильного ветра». Пензячка сообщила об опасности на ул. Пушкина

В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» обратилась жительница города, которая сообщила об опасности, которая может подстерегать прохожих на ул. Пушкина.

«На ул. Пушкина недалеко от техникума - вот такой ужас. Ветви деревьев нависают уде над проезжей частью, над троллейбусными проводами, и никому дела нет! А еще между ветвями уже просто запутались электропровода! Неужели сложно опилить? До первой грозы и сильного ветра все это», - возмутилась пензячка.

Она прислала в редакцию снимки, подтверждающие опасность сложившейся ситуации.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию в связи с обращением жительницы города.