Переболевшие Covid-19 быстро теряют антитела – ученые

Сотрудники Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование, в ходе которого выяснили, надолго ли у переболевших Covid-19 сохраняется иммунитет к заболеванию.

Как сообщают «Известия», изучались анализы на IgG-антитела, проводимые с 29 февраля по 29 апреля 2020 года, у участников четырех групп, среди которых – пациенты с Covid-19, медики без этого диагноза, медики общего профиля и другие пациенты, подлежащие госпитализации.

В конце этого срока антитела не нашли у 10% тяжело переболевших из первой группы и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств. По мнению ученых, это ставит под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, однако выводы делать рано – проблема требует изучения.