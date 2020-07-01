Людмила Коломыцева призвала подходить к участию в голосовании осознанно

1 июля депутат Гордумы, заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Она рассказала журналистам ИА «Пенза-Пресс», почему недопустимо игнорировать столь важное для страны событие.

Людмила Викторовна проголосовала на избирательном участке, расположенном в здании колледжа архитектуры и строительства. Она призвала пензенцев не оставаться в стороне от голосования и сделать осознанный выбор.

«Я считаю, что ко всему надо подходить сознательно. Потому что, когда в 1991 году аннулировали Советский Союз и когда в 1993-м принимали новую Конституцию, люди даже не поняли, что начали жить с какого-то момента в новом государстве. Так неосознанно относиться к таким глобальным вещам, я считаю, недопустимо. Нужно осознавать, что происходит, и участвовать в этом. Как участвовать – это личное дело каждого, но оставаться в стороне от таких значимых моментов для государства, для каждого из нас нельзя. Поэтому я сегодня пришла и проголосовала», - рассказала народная избранница.

Ранее информагентство также сообщало о том, что 1 июля свой выбор в Пензе сделал сенатор Совета Федерации Олег Мельниченко.