В Пензенской области вступил в силу режим для самозанятых

В пресс-центре облправительства пояснили, что воспользоваться им могут граждане, которые работают на себя. Также этот налоговый режим будет доступен индивидуальным предпринимателям, которые создают собственный продукт или самостоятельно, без посредников оказывают услуги. При этом доход должен быть не выше 2,4 млн рублей в год.

Самозанятые граждане теперь будут платить налог с доходов по льготным ставкам: 4% - в отношении доходов от физических лиц, 6% - от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

К самозанятым гражданам причислены те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производит и реализует продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

Кроме того, самозанятые граждане наравне с малым и средним бизнесом смогут претендовать на получение услуг в центре «Мой бизнес». Специалисты готовы оказать консультационно-информационную поддержку, а также помогут принять участие в образовательных программах для бизнеса.

«Налоговый режим для самозанятых - удобный инструмент ведения бизнеса для россиян, который показал свою эффективность в других пилотных регионах. Работники стали выходить из тени, оформляя документы и выплачивая налоги официально. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» перед регионом стоит цель в 20 тысяч зарегистрированных самозанятых к 2024 году» - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, не нужно посещать налоговую инспекцию: можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или мобильным приложением «Мой налог». Оно позволит также узнать, сколько нужно заплатить налогов, сформировать чек и контролировать свои доходы.