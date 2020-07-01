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01.07.2020г.
В Пензенской области вступил в силу режим для самозанятых

В Пензенской области вступил в силу режим для самозанятых

Ср, 01.07.20 13:22
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1 июля в Пензенской области начал действовать режим для самозанятых граждан. Напомним, введение специального налогового режима «на профессиональный доход» было утверждено ЗакСобранием региона в апреле.

В пресс-центре облправительства пояснили, что воспользоваться им могут граждане, которые работают на себя. Также этот налоговый режим будет доступен индивидуальным предпринимателям, которые создают собственный продукт или самостоятельно, без посредников оказывают услуги. При этом доход должен быть не выше 2,4 млн рублей в год.

Самозанятые граждане теперь будут платить налог с доходов по льготным ставкам: 4% - в отношении доходов от физических лиц, 6% - от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

К самозанятым гражданам причислены те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производит и реализует продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

Кроме того, самозанятые граждане наравне с малым и средним бизнесом смогут претендовать на получение услуг в центре «Мой бизнес». Специалисты готовы оказать консультационно-информационную поддержку, а также помогут принять участие в образовательных программах для бизнеса.

«Налоговый режим для самозанятых - удобный инструмент ведения бизнеса для россиян, который показал свою эффективность в других пилотных регионах. Работники стали выходить из тени, оформляя документы и выплачивая налоги официально. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» перед регионом стоит цель в 20 тысяч зарегистрированных самозанятых к 2024 году» - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, не нужно посещать налоговую инспекцию: можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или мобильным приложением «Мой налог». Оно позволит также узнать, сколько нужно заплатить налогов, сформировать чек и контролировать свои доходы.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
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