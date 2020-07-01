Пензенцы сообщили об авариях на дублере ул. Окружной и на ул. Калинина

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о нескольких авариях, которые произошли днем 1 июля в Пензе.

«Дублер ул. Окружной, время - 11:30», - уточнил автор одного из постов.

Судя по фото, участниками ДТП стали легковушки, однако визуально определить степень их повреждения не представляется возможным.

На ул. Калинина на повороте на дачные остановки двумя минутами ранее также произошла авария.

«Второй день подряд, на том же месте», - отметил хозяин снимков.

Точное количество участников ДТП определить сложно. Возможно, это большегруз, легковушка и «Газель», которая стоит перпендикулярно к другим транспортным средствам.

По данным фактам официальной информации нет. Пензенцам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров и за рулем не отвлекаться на гаджеты.