МЧС предупреждает пензенцев о грозе с градом и сильным дождем

«По данным Гидрометцентра, 2.07.2020 местами ожидается сильный дождь, град, гроза, порывы ветра до 15.18 м/с. Будьте осторожны», - призвали в управлении.

Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.