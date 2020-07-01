В Пензенской области на 3,6% вырастут тарифы на услуги ЖКХ

1 июля в России произошло увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%. В Пензенской области, согласно распоряжению правительства РФ, рост составит 3,6%.

Как сообщает РБК, значительнее всего тарифы вырастут в Чечне – на 6.5%, меньше всего – в Ненецком автономном округе, на 2,4%.

Для москвичей тарифы поднимут на 5%, для жителей Подмосковья - на 4,1%. В Санкт-Петербурге – на 3,8%, в Ленинградской области - на 3,6%.

С полным текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.