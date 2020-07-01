В России стартовала выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

С 1 июля в России стартовало начисление второй единовременной выплаты в 10 тысяч рублей семья с детьми до 16 лет.

Как сообщает «Коммерсант», деньги автоматически направят родителям, которые оформляли ранее установленные выплаты на детей. Заявки можно подать до октября.

«Установлено, что выплаты начинаются с 1 июля. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда»,— цитирует издание Минтруда РФ.

Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения объявил о единовременной выплате для детей до 16 лет в июле.