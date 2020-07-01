В Пензе устанавливают памятник Петру и Февронии

Array ( [temp] => +12 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
1 июля на площадке рядом со Спасским собором начали устанавливать композицию, изображающую русских православных святых Петра и Февронию.
По данным информагентства, в настоящее время идет процесс установки.
Скульптуру размещают на подъеме, ведущем к храму с улицы Кирова. Она устанавливается в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Ее предполагается открыть в День семьи, любви и верности 8 июля.