В России снова начал расти средний чек по ипотеке

В России средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5%, или до 2,34 млн рублей в мае 2020 года относительно аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ.

«Во втором месяце карантина ипотека продолжала демонстрировать относительно хорошие результаты по сравнению с другими сегментами кредитования. Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В издании также отметили, что в апреле в связи с пандемией упали все сегменты кредитования в связи с пандемией Covid-19. Объем выданных займов уменьшился на 14%.