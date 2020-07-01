В ГИБДД сообщили подробности ДТП с пострадавшими на пр. Победы

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая произошла 1 июля на проспекте Победы.

«По предварительным данным, 1 июля в 10:30 на проспекте Победы, 97 произошло столкновение автомобиля Renault Duster под управлением водителя 1958 года рождения и автомобиля Peugeot под управлением водителя 1984 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.

В результате ДТП пострадала женщина 35 лет, ее отпустили после осмотра бригадой скорой помощи, а также пассажирка 52 лет и несовершеннолетний ребенок – их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Пензенцам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на гаджеты за рулем.