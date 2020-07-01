В Пензе пока не выявили ни одного нарушения законодательства в ходе голосования

«Мы занимаемся, в первую очередь, мониторингом специальной карты НОМ (Независимый общественный мониторинг), с помощью нее отслеживается ситуация. Наблюдатели, которые находятся на участке, могут написать туда свое сообщение, если они зафиксируют нарушение, или могут написать просто, что все хорошо», - разъяснил руководитель ситуационного штаба Павел Голдин.

Члены штаба отмечают, что пока ими не было зафиксировано ни одного нарушения уголовного или административного законодательства, однако сообщается о восьми одиночных пикетах на территории участков в городе Пензе. Митингующие выступают как против самого голосования в целом, так и против отклонения поправок в Конституцию.

«Они не нарушают действующее законодательство, но нарушают процедуру проведения голосования, так что наш корпус сейчас активно работает в этом направлении», - пояснил региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

Также он отметил, что правоохранители не принимают участия в решении этого вопроса, так как это не входит в их полномочия, но полиция присутствует на каждом участке для обеспечения безопасности.