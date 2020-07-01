Пенза вновь лидирует по числу новых случаев Covid-19 в регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 1 июля.

По ее словам, подтвержденных случаев Covid-19 – 5045, из них новых выявленных – 75. Среди пациентов – три ребенка (трех, пяти и 17 лет), остальные – совершеннолетние.

Больше всего случаев за последние сутки выявили в Пензе (34), на втором месте – Заречный (9), на третьем – Нижнеломовский район (6). В Бессоновском районе у пяти жителей подтвердили Covid-19 за последние сутки, по три – в Земетчинском и Неверкинском, по два – в Спасском, Пензенском, Никольском, Лунинском, Мокшанском, Кузнецком. По одному случаю – в Вадинском, Наровчатском и Шемышейском районах.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 12 июля. Регион находится на втором этапе снятия ограничений, он предусматривает продолжение масочного режима и сохранение самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.