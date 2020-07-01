В голосовании по поправкам участвуют спортсмены, медики и поисковики из Пензы

В Пензе проходит основной и заключительный день голосования (18+) по поправкам в Конституцию РФ. Жители города продолжают приходить на избирательные участки, среди них – спортсмены, представители медучреждений, общественные деятели.

Чемпион Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта РФ Игорь Лукашин пришел голосовать на избирательный участок, расположенный в школе №69.

«Я считаю, что каждый гражданин должен подойти серьезно к этому событию, обязательно отдать свой голос. «Да» или «нет» - это личное дело каждого человека, но проголосовать обязательно надо, я так считаю. Поэтому я пойду отдавать свой голос», - сказал он.

Председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, проголосовавшая в кадетской школе №46, считает, что сегодняшний день очень важен в истории России.

«День исторический, я бы даже сказала, эпохальный, потому что, наверное, даже не каждому поколению доведется участвовать в голосовании за поправки в основной закон Российской Федерации. Этот день предопределяет будущее нашей страны. Я очень горда тем, что приняла участие в данном событии и что выразила свое отношение к поправкам в Конституцию, как и большая часть моих знакомых», - отметила она.

Главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев, отдавший свой голос на избирательном участке в колледже информационных и промышленных технологий, призвал пензенцев соблюдать все меры предосторожности в ходе голосования, ведь риск заразиться коронавирусом, к сожалению, по-прежнему велик.

«Надо заходить в маске и перчатках, это требование Роспотребнадзора. К сожалению, ситуация такова, что остается риск заразиться. Люди, которые не соблюдают меры безопасности в магазинах, - это люди низкой социальной ответственности. Поэтому сказать, что все хорошо, мы не можем, и на медучреждения ложится дополнительная нагрузка. Нужно соблюдать меры предосторожности», - подчеркнул он.

Ранее информагентство также сообщало о том, что 1 июля участие в голосовании приняли сенатор Олег Мельниченко и депутат Гордумы Людмила Коломыцева.