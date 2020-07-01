В Пензе роженицы перинатального центра проголосовали по поправкам в Конституцию

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На территории Пензенской областной больницы им. Бурденко проводят голосование по поправкам в Конституцию. Участковая избирательная комиссия там была развернута 1 июля в единый день голосования.
«Сегодня здесь голосуют только сотрудники, которые работали все предыдущие дни и не успели сделать свой выбор на придомовых участках», - отметил главврач больницы Вячеслав Космачев.
Также в голосовании принимают участие пациентки перинатального центра. Члены участковой избирательной комиссии посещают каждую палату, и все желающие роженицы могут сделать свой выбор, опустив бюллетень в мобильную урну.
«Очень удобно, что не нужно никуда ходить. Если бы я сейчас не находилась здесь, я все равно пошла бы на участок», - отметила избирательница Ольга.