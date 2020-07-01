Явка на голосование по поправкам в России превысила 60%

Array ( [temp] => +12 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
Общая явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по стране превысила 60%.
Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на данные Центрального избиркома. В Подмосковье, по информации телеканала «360», явка по состоянию на 12 часов составила 64,49%, проголосовали более 3,7 млн человек.
Ранее информагентство со ссылкой на председателя избиркома Пензенской области Александра Синюкова сообщало о том, что явка на избирательные участки за период с 25 по 30 июня составила более 65%. 1 июля – заключительный и основной день голосования, принять в нем участие можно до 20 часов.