Явка на голосование по поправкам в России превысила 60%

Общая явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по стране превысила 60%.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на данные Центрального избиркома. В Подмосковье, по информации телеканала «360», явка по состоянию на 12 часов составила 64,49%, проголосовали более 3,7 млн человек.

Ранее информагентство со ссылкой на председателя избиркома Пензенской области Александра Синюкова сообщало о том, что явка на избирательные участки за период с 25 по 30 июня составила более 65%. 1 июля – заключительный и основной день голосования, принять в нем участие можно до 20 часов.