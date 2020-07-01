Белозерцев сообщил о новой мере поддержки ветеранов боевых действий

1 июля в Пензе у мемориального комплекса «Афганские ворота» прошел митинг, посвященный ветеранам боевых действий и тем, кто отдал жизнь, защищая Родину. В ходе мероприятия губернатор Иван Белозерцев сообщил о новой мере поддержки.

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернатор возложил цветы к Вечному огню у мемориала и к памятнику участникам боевых действий на Северном Кавказе. На мероприятии также присутствовал председатель ЗакСобрания Валерий Лидин.

«Стало доброй традицией собираться в этот день, чтобы вспомнить о тех, кто ценой своей жизни защитил интересы нашего народа и нашего государства. Вечная им память. Собравшимся здесь участникам боевых действий - поклон за то, что вы в разные годы выполняли государственную задачу. Каждый из вас до конца исполнил свой воинский долг», - отметил Иван Белозерцев.

Он напомнил о том, что ветераны обратились к нему с просьбой о льготах по транспортному налогу.

«На сессии областного Законодательного Собрания мы вместе с коллегами принимаем соответствующий закон. В дальнейшем будем расширять меры социальной поддержки», - сказал глава региона.