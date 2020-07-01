В Пензе завершили установку памятника Петру и Февронии

1 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел строительную площадку у Спасского собора, где велась установка памятника Петру и Февронии Муромским , ставшим олицетворением супружеской любви и семейного счастья.

«Место выбрано очень хорошо. Памятник вписался в общую композицию», - цитирует его слова пресс-центр облправительства.

Памятник станет частью общей архитектурно-градостроительной композиции главного храма Пензенской митрополии. Рядом с ним установят скамейки и фонари. Рядом будет располагаться лестница от собора через улицу Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю.

«Давайте сделаем красивую композицию, чтобы люди приходили и любовались этим местом», - призвал губернатор.

Скульптуру установили в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Открытие планируется 8 июля - в День семьи, любви и верности. Сейчас на объекте завершается благоустройство.