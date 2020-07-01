Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он посетил избирательный участок в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина.

Как сообщает пресс-центр облправительства, полпред президента воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения.

Напомним, в регионах округа была проведена большая подготовительная работа для обеспечения каждому россиянину всех необходимых условий и возможности безопасно и комфортно проголосовать, выразив свое отношение к изменениям в Конституции РФ.

1 июля – заключительный и основной день голосования (18+). Избирательные участки будут работать до 20 часов.