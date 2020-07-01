Стало известно о смерти 21-летней девушки на трассе под Мокшаном

В региональном УГИБДД сообщили подробности ночной аварии в Мокшанском районе Пензенской области, которая унесла жизнь молодой девушки.

По данным управления, авария произошла 1 июля в 1:30 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись «ВАЗ-2110», которым управлял 23-летний парень, и Peugeot AF, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате 21-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте происшествия. Еще одного пассажира «ВАЗа», также 21-летнюю девушку, госпитализировали, а водителя иномарки отпустили после оказания медпомощи.

По факту произошедшего ведется проверка. Пензенцев призывают строго следовать правилам дорожного движения, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты во время езды.