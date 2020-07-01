Белозерцев опубликовал видео из нового медцентра для лечения больных Covid-19

Губернатор Пензенской области выложил в Twitter видео, снятое в новом медицинском объекте, предназначенном для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

«Осмотрели помещения нового медицинского центра. Военные строители с высоким качеством возводят корпуса. После возведения всех корпусов военного госпиталя к нему будут прикреплены более 23 тысяч жителей региона», - рассказал глава региона.

Осмотрели помещения нового медицинского центра. Военные строители с высоким качеством возводят корпуса. После возведения всех корпусов Военного госпиталя к нему будут прикреплены более 23 тысяч жителей региона. pic.twitter.com/daWFMjsSBH — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 30, 2020

Губернатор отметил, что новый объект здравоохранения оснащен современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, ретгеновской установкой, аппаратами для физиолечения, ЭКГ, спирографом, лабораторным оборудованием и т.д. К каждой койке может быть подключен кислород.

Новый Медицинский инфекционный центр Военного госпиталя оснащен современным оборудованием: аппараты ИВЛ, ретгеновская установка, аппараты для физиолечения, ЭКГ, спирограф, лабораторное оборудование и т.д. Каждое койко-место оснащено консолью с возможностью подключения кислорода. pic.twitter.com/yYET4GNYgq — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 30, 2020

Напомним, 30 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю открытия в нашем регионе, а также в Дагестане и Воронежской области медицинских центров Минобороны.

Иван Белозерцев проинформировал главу государства о вводе в эксплуатацию инфекционного корпуса с самым современным оборудованием, полностью укомплектованного врачами. Емкость госпиталя в целом составляет 150 мест, он запроектирован по самым современным стандартам. Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей.