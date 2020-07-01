Пензенские водители поблагодарили «Термодом» за ремонт дороги

Неподалеку от Города Спутника на карте Железнодорожного района Пензы есть «дорога, которой нет». Она не числится на балансе муниципалитета, хотя является одной из самых популярных, связывающих несколько пензенских микрорайонов через Город Спутник.

В 2014 году асфальтовую дорогу на месте проселочной через дачные массивы Барковки проложил строительный холдинг «Термодом», ответивший таким образом на обращения местных жителей, задыхавшихся от пыли.

Сегодня ежечасно ей пользуются от 100 до 200 машин. Через понтонный мост дорога связывает пензенскую Терновку с Барковкой, Ахунами, Маяком, ГПЗ — и все это в обход основной магистрали — улицы Терновского — и так уже забитой машинами. То есть этот путь разгружает движение в Пензе. И автолюбители это прекрасно знают и этим пользуются.

Каждый год инициативные группы пишут письма в администрацию Пензы с просьбой принять дорогу на баланс, чтобы ее состояние смогли поддерживать коммунальные и дорожные службы города.

Пока этого не происходит, состояние дороги по-прежнему поддерживает частник-застройщик. Сотрудники «Термодома» в этом году снова привели сюда технику, чтобы сделать ямочный ремонт — настолько, насколько позволяют силы и средства.

Водители поблагодарили представителей застройщика за заботу о комфорте передвижения.

«Дорога здесь очень нужна, хочется еще раз обратиться в адрес представителей администрации Пензы, чтобы рассмотрели вопрос о принятии дороги на баланс», — подчеркнули они.