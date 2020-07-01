Житель Каменского района совершил двойное убийство

Намеревался проучить супругу за то, что та несколько дней не появлялась дома, а в итоге совершил двойное убийство. Стражи порядка задержали 47-летнего жителя Каменского района, который в порыве гнева преступил черту закона.

Разыскивал свою супругу несколько дней и тут такое. Не совладав с эмоциями, житель Каменского района несколько раз ударил женщину деревянной скалкой, которую прихватил с собой из дома. Во время следственного эксперимента мужчина уверял, что не планировал убийства, но под действием алкоголя все пошло не по плану. С той же скалкой задержанный обрушился и на 59-летнего мужчину - хозяина дома. На месте происшествия злоумышленника застал сын потерпевшего. Тут же вызвал полицию и бригаду скорой помощи.

«При транспортировке в Пензу потерпевшие скончались в машине скорой помощи от полученных телесных повреждений. Согласно предварительным выводам судмедэкспертизы, смерть 37-летней женщины наступила от множественных ран головы, сопровождавшихся массивным кровотечением. Мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы», - рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Каменского района свою вину признал и сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.