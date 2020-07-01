В Терновке открылся новый корпус военного госпиталя

В Пензе открылся первый корпус нового военного госпиталя, который на средства министерства обороны строится в микрорайоне Терновка. В новом здании разместится инфекционное отделение. Там будут обслуживать не только военных, офицеров запаса, но и жителей близлежащих районов. Вместе с Пензой подобные госпитали открыли еще в двух регионах.

43 врача будут работать в первом корпусе строящегося в Пензе медицинского центра Министерства обороны страны. Он уже готов к приему пациентов. Необходимые оборудование и медикаменты завезены. О завершении работ на важном для нашей области объекте здравоохранения по видеосвязи президенту Владимиру Путину доложил губернатор Иван Белозерцев.

«На возведение госпиталя, который спроектирован по самым современным мировым стандартам, потратят 3,7 миллиардов рублей. Это учреждение будет обслуживать 23 тысячи жителей региона. Лечить там станут не только курсантов артинститута, военнослужащих и офицеров запаса, но и гражданских», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Медицинский центр оборудован аппаратами эндоскопии, ультрафиолетовой диагностики, искусственной вентиляции легких, рентгеновской обстановкой и другим лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим оказывать квалифицированную медицинскую помощь в необходимом объеме и на самом высоком уровне. В том числе и больным коронавирусной инфекцией», - сообщил начальник филиала №3 ФГКУ «428 Военный госпиталь» Тарлан Абасов.

Подобные центры сейчас также возводятся в Воронежской области и на территории Дагестана. Все они будут действовать и после окончания пандемии.

«Ситуация с которой мы столкнулись показала, что отечественная система здравоохранения, да и в целом страна способны быстро реагировать на самые непростые вызовы», - сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.



Новый объект здравоохранения был возведен в кратчайшие сроки силами военных строителей. Инфекционный корпус - это одноэтажное здание. Пока там развернуто 30 коек, но при необходимости их количество может быть увеличено до 50. На 5000 квадратных метрах расположили современные боксы и палаты интенсивной терапии, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.