Пензенец рассказал, как принял участие в параде Победы в Москве

Еще до начала Парада Победы, на Красной площади, который состоялся ровно через 75 лет после парада Победителей, его назвали историческим. Все те, кто наблюдал его с трибун и, кто непосредственно шел в строю, прочувствовали это, пожалуй, как никто в нашей стране. Среди военнослужащих и курсантов, которым доверили честь пройти в парадных коробках по главной площади страны были и пензенцы.

Это не просто строевой, это особый парадный шаг! Именно таким шагом по Красной площади, 24 июня, вместе со своим вузом маршировал Даниил Кошлаков. Уроженец Пензы, после окончания 12 школы он поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. На четвертом курсе попал в список лучших курсантов, отобранных для участия в параде 9 мая, в столице. Первые тренировки прошли на плацу, потом на подмосковном полигоне Алабино.

«Подъем был в два часа ночи. Получали оружие, завтракали и ехали до аэропорта Алабино. Приезжали в семь – восемь утра и до 12:00 тренировались. После этого ехали в пункт постоянно дислокации. И так каждый день», - рассказал курсант Михайловской военно-артиллерийской академии Даниил Кошлаков.

Прошагав строем не один десяток километров, курсанты узнали. Парад из-за пандемии переносится. Догулять отпуска не удалось - вернулись готовиться к 24 июня. Этот день вспоминает Даниил, прошел как в кино.

«На караул встречали Знамя Победы и государственный флаг. У многих, в том числе и у меня, потекла слеза радости, гордости и счастья одновременно», - сказал Даниил Кошлаков.

«Для меня это самое важное событие в жизни, тем более в юбилей парада Победы. Для тех, кто был там в первый раз, все было как в кино. По телевизору площадь кажется огромной, а когда находишься на ней – такой маленькой», - отметил Даниил Кошлаков.

За участие в Параде Победы курсант был отмечен медалью. Также у него есть медаль за парад в Петербурге, который прошел в 2019 году. Самые яркие моменты навсегда останутся в памяти и на фотографиях, сделанных 24 июля 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.