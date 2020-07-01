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01.07.2020г.
Пензенец рассказал, как принял участие в параде Победы в Москве

Пензенец рассказал, как принял участие в параде Победы в Москве

Ср, 01.07.20 22:50
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Еще до начала Парада Победы, на Красной площади, который состоялся ровно через 75 лет после парада Победителей, его назвали историческим. Все те, кто наблюдал его с трибун и, кто непосредственно шел в строю, прочувствовали это, пожалуй, как никто в нашей стране. Среди военнослужащих и курсантов, которым доверили честь пройти в парадных коробках по главной площади страны были и пензенцы.

Это не просто строевой, это особый парадный шаг! Именно таким шагом по Красной площади, 24 июня, вместе со своим вузом маршировал Даниил Кошлаков. Уроженец Пензы, после окончания 12 школы он поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. На четвертом курсе попал в список лучших курсантов, отобранных для участия в параде 9 мая, в столице. Первые тренировки прошли на плацу, потом на подмосковном полигоне Алабино.

«Подъем был в два часа ночи. Получали оружие, завтракали и ехали до аэропорта Алабино. Приезжали в семь – восемь утра и до 12:00 тренировались. После этого ехали в пункт постоянно дислокации. И так каждый день», - рассказал курсант Михайловской военно-артиллерийской академии Даниил Кошлаков.

Прошагав строем не один десяток километров, курсанты узнали. Парад из-за пандемии переносится. Догулять отпуска не удалось - вернулись готовиться к 24 июня. Этот день вспоминает Даниил, прошел как в кино.

«На караул встречали Знамя Победы и государственный флаг. У многих, в том числе и у меня, потекла слеза радости, гордости и счастья одновременно», - сказал Даниил Кошлаков.

«Для меня это самое важное событие в жизни, тем более в юбилей парада Победы. Для тех, кто был там в первый раз, все было как в кино. По телевизору площадь кажется огромной, а когда находишься на ней – такой маленькой», - отметил Даниил Кошлаков.

За участие в Параде Победы курсант был отмечен медалью. Также у него есть медаль за парад в Петербурге, который прошел в 2019 году. Самые яркие моменты навсегда останутся в памяти и на фотографиях, сделанных 24 июля 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
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