На проспекте Победы в Пензе произошла авария с участием маршрутного такси

Трое человек пострадали в аварии, которая произошла утром 1 июля на проспекте Победы в Пензе. Женщине с ребенком понадобилась госпитализация.



Renault «Duster» столкнулся с маршрутным такси. Кроссовером управлял 62-летний мужчина. За рулем общественного транспорта находился 36-летний водитель. В госавтоинспекции отметили, что все пострадавшие - это пассажиры маршрутки.

Женщина 1985 гр осмотрена бригадой скорой помощи. Женщина 1968 гр и мальчик 2015 гр госпитализированы в медучреждение. По данному факту проводится проверка))

«Женщина 1985 года рождения осмотрена бригадой скорой помощи. Еще одна пострадавшая 1968 года рождения и мальчик 2015 года рождения госпитализированы в медучреждение. По данному происшествию проводится проверка», - сказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Пензе Олеся Сатыренко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.