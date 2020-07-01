В Пензенской области самозанятые смогут получить социальные гарантии

В Пензенской области узаконили самозанятых. В регионе ввели налог на профессиональный доход. Проще говоря те, кто раньше трудился на себя теперь могут работать официально, не оформляя статуса Индивидуального предпринимателя. Закон появился по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В законное поле могут перейти, например, те, кто сдает квартиры, или репетиторы. При этом нужно понимать, что это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим.

Профессионалы смогут выйти из тени. В Пензенской области ввели налог на профессиональный доход. Другими словами- узаконили самозанятых. Оформление нового статуса добровольное и дистанционное. Сделать это возможно через приложение «Мой налог» или интернет-сервисы налоговой службы России. При этом нужно понимать, что речь скорее о специальном налоговом режиме, а не дополнительном налоге. Своего рода альтернатива статусу Индивидуального предпринимателя. Для того, кто работает на себя, сделали целый ряд послаблений.

Среди условий: у человека не должно быть наемных рабочих, сфера деятельности не должна быть подакцизной, являться перепродажей или добычей ископаемых. Доход самозанятого не должен превышать двух миллионов 400-т тысяч рублей, и он не должен пользоваться другим налоговым режимом.

«Такое решение принято на региональном уровне депутатами Законодательного Собрания. С 1 июля 2020 года на нашей территории начнет действовать закон о самозанятых. Когда человек работает на себя и оказывает услуги или производит товары для другого физического лица, то он будет оплачивать всего четыре процента. Если услуги оказываются для юридического лица, то ставка составит – 6%», - рассказал министр Экономики Пензенской области Сергей Капралов.



В законное поле могут перейти, например, те, кто сдает квартиры, таксисты и репетиторы. Все они смогут теперь получить социальные гарантии. До конца 2028 года налог на профессиональный доход действует в Пензенской области в режиме эксперимента. Ожидается, что затем этот закон выйдет на новый уровень, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.