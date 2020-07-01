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02.07.2020г.
В Пензенской области самозанятые смогут получить социальные гарантии

В Пензенской области самозанятые смогут получить социальные гарантии

Чт, 02.07.20 00:47
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В Пензенской области узаконили самозанятых. В регионе ввели налог на профессиональный доход. Проще говоря те, кто раньше трудился на себя теперь могут работать официально, не оформляя статуса Индивидуального предпринимателя. Закон появился по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В законное поле могут перейти, например, те, кто сдает квартиры, или репетиторы. При этом нужно понимать, что это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим.

Профессионалы смогут выйти из тени. В Пензенской области ввели налог на профессиональный доход. Другими словами- узаконили самозанятых. Оформление нового статуса добровольное и дистанционное. Сделать это возможно через приложение «Мой налог» или интернет-сервисы налоговой службы России. При этом нужно понимать, что речь скорее о специальном налоговом режиме, а не дополнительном налоге. Своего рода альтернатива статусу Индивидуального предпринимателя. Для того, кто работает на себя, сделали целый ряд послаблений.

Среди условий: у человека не должно быть наемных рабочих, сфера деятельности не должна быть подакцизной, являться перепродажей или добычей ископаемых. Доход самозанятого не должен превышать двух миллионов 400-т тысяч рублей, и он не должен пользоваться другим налоговым режимом.

«Такое решение принято на региональном уровне депутатами Законодательного Собрания. С 1 июля 2020 года на нашей территории начнет действовать закон о самозанятых. Когда человек работает на себя и оказывает услуги или производит товары для другого физического лица, то он будет оплачивать всего четыре процента. Если услуги оказываются для юридического лица, то ставка составит – 6%», - рассказал министр Экономики Пензенской области Сергей Капралов.


В законное поле могут перейти, например, те, кто сдает квартиры, таксисты и репетиторы. Все они смогут теперь получить социальные гарантии. До конца 2028 года налог на профессиональный доход действует в Пензенской области в режиме эксперимента. Ожидается, что затем этот закон выйдет на новый уровень, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
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