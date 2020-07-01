В Пензенской области самозанятые смогут получить социальные гарантии

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Профессионалы смогут выйти из тени. В Пензенской области ввели налог на профессиональный доход. Другими словами- узаконили самозанятых. Оформление нового статуса добровольное и дистанционное. Сделать это возможно через приложение «Мой налог» или интернет-сервисы налоговой службы России. При этом нужно понимать, что речь скорее о специальном налоговом режиме, а не дополнительном налоге. Своего рода альтернатива статусу Индивидуального предпринимателя. Для того, кто работает на себя, сделали целый ряд послаблений.
Среди условий: у человека не должно быть наемных рабочих, сфера деятельности не должна быть подакцизной, являться перепродажей или добычей ископаемых. Доход самозанятого не должен превышать двух миллионов 400-т тысяч рублей, и он не должен пользоваться другим налоговым режимом.
«Такое решение принято на региональном уровне депутатами Законодательного Собрания. С 1 июля 2020 года на нашей территории начнет действовать закон о самозанятых. Когда человек работает на себя и оказывает услуги или производит товары для другого физического лица, то он будет оплачивать всего четыре процента. Если услуги оказываются для юридического лица, то ставка составит – 6%», - рассказал министр Экономики Пензенской области Сергей Капралов.
В законное поле могут перейти, например, те, кто сдает квартиры, таксисты и репетиторы. Все они смогут теперь получить социальные гарантии. До конца 2028 года налог на профессиональный доход действует в Пензенской области в режиме эксперимента. Ожидается, что затем этот закон выйдет на новый уровень, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.