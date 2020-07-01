Стала известна явка на голосовании по поправкам в Конституцию

Глава пензенского облизбиркома Александр Синюков сообщил о явке на голосовании по поправкам в Конституцию на 18 часов 1 июля.

По его словам, она составила 74,13%. Проголосовало 777 214 человек.

Напомним, в Пензенской области голосование проходило с 25 июня. Участки закрылись в 20 часов 1 июля. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Как проходит этот процесс, сообщит корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова, которая в настоящее время находится на участке №193, расположенном в здании минобра.