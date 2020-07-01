Как проходило голосование на участке №193 в Пензе

Журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова 1 июля перед закрытием голосования по поправкам в Конституцию побывала на избирательном участке №193, расположенном в здании минобра.

По словам председателя комиссии Светланы Басняковой, явка на участке составила около 56%.

«Сегодня было 110 человек. Сейчас пока идет анализ, мы будем вскрывать и подсчитывать бюллетени. Поскольку мы ходили больше по придворовым территориям, то, в основном, возраст голосующих был 60+ до 1 июля, а сегодня больше молодежи было, средних лет тоже. Самый большой процент голосования был на придомовой территории. Самый молодой голосующий - 18 лет, а самый старший - 90 лет. Многие ждали и благодарили, что так удобно проголосовать на дому и ходить никуда не надо. После 20 часов у нас объявляется голосование закрытым, вскрываются ящики для голосования и начинается подсчет», - рассказала она, добавив, что члены на участке соблюдаются все меры безопасности из-за пандемии короанвируса.

«Я тут сегодня - с 8 утра, эксцессов не было, проблем тоже. Я буду следить за тем, как будут подсчитываться голоса», - пояснила наблюдатель Лилия Душутина.

Напомним, по данным на 18 часов 1 июля явка в регионе составила (74,13%). Это 777 214 человек.