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01.07.2020г.
В Пензе сообщили о попытках проголосовать на участках дважды

В Пензе сообщили о попытках проголосовать на участках дважды

Ср, 01.07.20 21:37
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В Пензе 1 июля на избирательном участке №110 произошел инцидент: мужчина пришел проголосовать по поправкам в Конституцию и обнаружил, что напротив его фамилии уже стоит подпись.

«На участок пришел житель Пензы и увидел, что в его строчке существует уже запись. Он написал заявление о том, что ранее лично не голосовал. Его внесли в дополнительный список, и ему был предоставлен бюллетень для голосования. Ему дали право проголосовать», - сообщила председатель ТИК Железнодорожного района Наталья Зотова.

В этом инциденте еще будут разбираться эксперты. Одной из причин, считает председатель областного избиркома Александр Синюков, мог стать человеческий фактор.

«Может быть такое. Это человеческий фактор. Работают люди в напряженной обстановке. Сам участник голосования другой мог расписаться не в той графе. Такое бывает», - отметил он.

Александр Синюков также рассказал о провокациях, которые происходили на участках.

«Провокации идут в целом по Российской Федерации. Люди специально к ним готовятся. С какой целью они это делают, трудно понять. Самое главное – они делают это умышленно. Есть у них организатор. Люди пытаются пойти попробовать проголосовать дважды. Такие факты есть как в самом помещении для голосования, так и на придомовых территориях. Они были и сегодня, в основной день», - сообщил председатель областной избирательной комиссии.

По его словам, человек, к примеру, открепился и отдал свой голос на другом участке. А затем, через пару дней, пришел на свой участок по месту жительства и попытался проголосовать еще и там.

«За это предусмотрена ответственность – штраф в 30 тысяч рублей как участнику голосования, так и члену избирательной комиссии», - добавил он.

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22.04.2020 12:51
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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