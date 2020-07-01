В Пензе сообщили о попытках проголосовать на участках дважды

В Пензе 1 июля на избирательном участке №110 произошел инцидент: мужчина пришел проголосовать по поправкам в Конституцию и обнаружил, что напротив его фамилии уже стоит подпись.

«На участок пришел житель Пензы и увидел, что в его строчке существует уже запись. Он написал заявление о том, что ранее лично не голосовал. Его внесли в дополнительный список, и ему был предоставлен бюллетень для голосования. Ему дали право проголосовать», - сообщила председатель ТИК Железнодорожного района Наталья Зотова.

В этом инциденте еще будут разбираться эксперты. Одной из причин, считает председатель областного избиркома Александр Синюков, мог стать человеческий фактор.

«Может быть такое. Это человеческий фактор. Работают люди в напряженной обстановке. Сам участник голосования другой мог расписаться не в той графе. Такое бывает», - отметил он.

Александр Синюков также рассказал о провокациях, которые происходили на участках.

«Провокации идут в целом по Российской Федерации. Люди специально к ним готовятся. С какой целью они это делают, трудно понять. Самое главное – они делают это умышленно. Есть у них организатор. Люди пытаются пойти попробовать проголосовать дважды. Такие факты есть как в самом помещении для голосования, так и на придомовых территориях. Они были и сегодня, в основной день», - сообщил председатель областной избирательной комиссии.

По его словам, человек, к примеру, открепился и отдал свой голос на другом участке. А затем, через пару дней, пришел на свой участок по месту жительства и попытался проголосовать еще и там.

«За это предусмотрена ответственность – штраф в 30 тысяч рублей как участнику голосования, так и члену избирательной комиссии», - добавил он.