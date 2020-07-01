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01.07.2020г.
Облизбирком: Нет замечаний, которые бы поставили под сомнение итоги голосования по поправкам

Облизбирком: Нет замечаний, которые бы поставили под сомнение итоги голосования по поправкам

Ср, 01.07.20 22:31
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Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков в 22 часа 1 июля дал оценку прошедшему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

«В Пензенской области закончилась процедура голосования, закрылись все 1085 участков. Там работало 9232 членов избиркома, 5766 наблюдателей. Сегодня уже поступают первые итоги, в основном, по маленьким участкам.

25, 71% протоколов обработано. По явке пока мы можем говорить только о данных на 18 часов - это 74%. Что касается жалоб, то всего их 64, из них 61 поступила до дня основного голосования. И сегодня было три жалобы, которые рассмотрены. Они не имеют существенных замечаний или серьезных моментов, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования.

Часть граждан жаловалась на то, что не имеет возможности проголосовать на участках по месту нахождения из-за того, что они не успели прикрепиться к ним в отведенное время.

Осуществлялись провокации в виде того, что определенная часть граждан пыталась умышленного взять бюллетени и проголосовать второй раз, но им отказывали. Такие жалобы будут в дальнейшем рассмотрены и если подтвердятся случаи двойного голосования, то за это предусмотрена ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей как нарушителю, так и участнику избирательной комиссии. Но, подчеркну, это только в случае, если подобное будет подтверждено.

Трудно сказать, когда итоги голосования будут окончательные. Предварительные будут к утру, а, может, и раньше. Обработка протоколов идет в режиме онлайн. Мы надеемся, что до 4 часов утра уже будут предварительные итоги. Результаты у нас по явке сопоставимые с выборами президента. Можно говорить о том, что, скорее всего, будет 75-76%», - сообщил Синюков.

Напомним, в Пензенской области избирком около 10 часов вечера 1 июля опубликовал первые предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участки закрылись в 20 часов. На тот момент было обработано чуть более 19% протоколов. Из них «за» поправки – 86,75%, «против» - 12,93%. Большей частью обработаны данные Никольской и Колышлейской территориальных избирательных комиссий.

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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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