Облизбирком: Нет замечаний, которые бы поставили под сомнение итоги голосования по поправкам

«В Пензенской области закончилась процедура голосования, закрылись все 1085 участков. Там работало 9232 членов избиркома, 5766 наблюдателей. Сегодня уже поступают первые итоги, в основном, по маленьким участкам.

25, 71% протоколов обработано. По явке пока мы можем говорить только о данных на 18 часов - это 74%. Что касается жалоб, то всего их 64, из них 61 поступила до дня основного голосования. И сегодня было три жалобы, которые рассмотрены. Они не имеют существенных замечаний или серьезных моментов, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования.

Часть граждан жаловалась на то, что не имеет возможности проголосовать на участках по месту нахождения из-за того, что они не успели прикрепиться к ним в отведенное время.

Осуществлялись провокации в виде того, что определенная часть граждан пыталась умышленного взять бюллетени и проголосовать второй раз, но им отказывали. Такие жалобы будут в дальнейшем рассмотрены и если подтвердятся случаи двойного голосования, то за это предусмотрена ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей как нарушителю, так и участнику избирательной комиссии. Но, подчеркну, это только в случае, если подобное будет подтверждено.

Трудно сказать, когда итоги голосования будут окончательные. Предварительные будут к утру, а, может, и раньше. Обработка протоколов идет в режиме онлайн. Мы надеемся, что до 4 часов утра уже будут предварительные итоги. Результаты у нас по явке сопоставимые с выборами президента. Можно говорить о том, что, скорее всего, будет 75-76%», - сообщил Синюков.

Напомним, в Пензенской области избирком около 10 часов вечера 1 июля опубликовал первые предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участки закрылись в 20 часов. На тот момент было обработано чуть более 19% протоколов. Из них «за» поправки – 86,75%, «против» - 12,93%. Большей частью обработаны данные Никольской и Колышлейской территориальных избирательных комиссий.