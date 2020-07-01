Как в Пензе приступили к подсчету голосов. Взгляд журналиста

Журналист ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова в 20 часов побывала на участке №193 в Пензе, чтобы увидеть, как проходит подсчет голосов*.

По ее словам, после закрытия участка сперва неиспользованные бюллетени привели в негодность. Их оказалось на участке 231. Затем приступили к подсчету количества проголосовавших на участке и на дому. Всего 969 голосующих было на этом участке.

«После этого со столов все убрали, их сдвинули. Распаковали пакеты с голосами за все предыдущие дни, подсчитали количество бюллетеней. Заполнили акт о количестве голосов», - отметила Юлия Кадникова.

Потом вскрыли ящик для голосования, чтобы подсчитать количество бюллетеней за сегодня, зафиксировать количество недействительных (испорченных). За процессом следили наблюдатель и полицейский.

После всех подсчетов бюллетени запаковали.

Напомним, избирательная комиссия Пензенской области огласила предварительные данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на 22.30 1 июля. Отмечается, что обработано 51,34% протоколов. «За» - 85,56%, «против» - 14,03%.

*-материал представляет собой субъективную оценку происходящего и не претендует на экспертную точность.