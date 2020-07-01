Пензенский облизбирком огласил результаты голосования по поправкам на 23:30

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Пензенский облизбирком сообщил предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ.
По данным на 23:30 1 июля, обработано 80,18% протоколов. «За» поправки выступило 85,54% проголосовавших, «против» - 14,04%.
В России после обработки более 75% протоколов стало известно, что поправки поддержало 77,61% избирателей. «Против» высказались 21,58% проголосовавших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный стенд ЦИК России.
Сведения на 23:30 pic.twitter.com/QGJ3U3oTyE— ПЕНЗА-Избирком (@ikpenza) July 1, 2020