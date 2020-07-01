Губернатор прогулялся по центру города

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев днем 1 июля прогулялся по центру города, пообщался с жителями и стал свидетелем ряда событий.

«Сегодня удалось пройти по центру Пензы пешком: от начала Московской до Спасского кафедрального собора, где устанавливали памятник Петру и Февронии Муромским. А на площади в этот момент был пробный пуск фонтана. Пока скромно, без подсветки и не в полную силу», - написал он.

Напомним, памятник Петру и Февронии Муромским разместился у Спасского собора. Он станет частью общей архитектурной композиции храма. Рядом установят скамейки и фонари.

Реконструкция фонтана в центре Пензы также близится к финалу.