Губернатор прогулялся по центру города

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«Сегодня удалось пройти по центру Пензы пешком: от начала Московской до Спасского кафедрального собора, где устанавливали памятник Петру и Февронии Муромским. А на площади в этот момент был пробный пуск фонтана. Пока скромно, без подсветки и не в полную силу», - написал он.
Напомним, памятник Петру и Февронии Муромским разместился у Спасского собора. Он станет частью общей архитектурной композиции храма. Рядом установят скамейки и фонари.
Реконструкция фонтана в центре Пензы также близится к финалу.