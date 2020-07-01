В Пензенской области умер 43 пациент с коронавирусом

В Пензенской области вечером 1 июля стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. О жертве сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

По ее словам, скончался 71-летний мужчина. У него было много хронических заболеваний, связанных, в частности, с нарушением работы сердечно-сосудистой и выделительных систем, ожирением. Однако причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Эта смерть стала 43 с начала наблюдений.

Всего же за сутки выписали семь человек. Итоговое количество выздоровевших - 4869.