Итоги голосования по поправкам после обработки 100% протоколов в Пензенской области

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Избирком Пензенской области в 5 часов 2 июля обнародовал предварительные итоги голосования, которые получились после обработки 100% протоколов.
«За» - 85,25%, «против» - 14,30% поправок в Конституцию РФ.
Всего в Пензенской области возможность проголосовать имел 1 035 121 житель. Общее число выданных бюллетеней – 790 535. В урнах их оказалось 790 180. Число недействительных бюллетеней – 3616.
В России поправки в Конституцию поддержали 78,03% жителей, против - 21,16% . Это данные после обработки 99% протоколов, сообщает ТАСС.