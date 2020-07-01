Россиянам смогут проводить ИВЛ-терапию на дому

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
Специалисты Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН разрабатывают уникальные мобильные электрохимические генераторы гипероксических газовых смесей, которые станут альтернативой больничной искусственной вентиляции легких.
«В основе действия прибора лежит электрохимическая ячейка [устройство, служащее для проведения электрохимических реакций] на кислородпроводящем керамическом электролите [вещество, которое проводит электрический ток]», — рассказал его разработчик, директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев.
Как сообщают «Известия», цена такого оборудования будет колебаться в пределах нескольких тысяч рублей.
Отмечается, что Covid-19 предполагает появление у пациента дыхательной недостаточности. Многим пациентам требуется постоянная кислородотерапия для поддержания жизненных функций организма. В настоящее время такую помощь жители могут получить в условиях стационара.