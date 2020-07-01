На памятнике Победы легковушка снесла забор и повисла на бордюре

В сообществе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» очевидец рассказал об аварии, участником которой стала отечественная легковушка.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июля. Снимки инцидента пользователь сделал около 17:33 на памятнике Победы. Судя по кадрам, «двенадцатая» наехала на бордюр и врезалась в забор.

О наличии пострадавших и о самом инциденте ничего неизвестно, официальных данных нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к печальным последствиям.