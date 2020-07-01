На выезде из Спутника столкнулись два авто – соцсети

Житель Пензенской области сообщил в Сети об аварии на выезде из Города Спутника 2 июля.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что сделал снимки в 8:05. Машины, по его словам, столкнулись на третьем выезде.

«Полосы перекрыты, собирается пробка», - уточнил мужчина в восемь часов утра.

Судя по кадрам, столкнулись «пятнадцатая» и грузовичок. Повреждения на снимках не видно. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять машиной исключительно по правилам дорожного движения. Они не советуют водителям отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Кроме того, каждый маневр должен быть продуман заранее, потому что любое неверное действие может стоить чьей-то жизни.