На выезде из Спутника столкнулись два авто – соцсети

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
Житель Пензенской области сообщил в Сети об аварии на выезде из Города Спутника 2 июля.
Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что сделал снимки в 8:05. Машины, по его словам, столкнулись на третьем выезде.
«Полосы перекрыты, собирается пробка», - уточнил мужчина в восемь часов утра.
Судя по кадрам, столкнулись «пятнадцатая» и грузовичок. Повреждения на снимках не видно. Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы просят пензенцев управлять машиной исключительно по правилам дорожного движения. Они не советуют водителям отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Кроме того, каждый маневр должен быть продуман заранее, потому что любое неверное действие может стоить чьей-то жизни.