В России намерены увеличить число мест в вузах для IT-специалистов

В российских вузах предложили увеличить на 10% количество мест в вузах по IT-специальностям. Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с аналитическим центром при правительстве.

Как сообщают «Известия», изначально предполагалось увеличить количество именно бюджетных мест — с 73 тыс. до 80 тыс. Речь идет о таких направлениях, как «математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также «информационная безопасность».

При этом Минобрнауки внесло инициативу в правительство со своими коррективами, предложив нарастить места за счет студентов, оплачивающих свое образование или учащихся за счет будущего работодателя. Таким образом, речь уже не может идти о бюджетных местах.

В АНО «Цифровая экономика» считают неправильным включение платных мест в показатель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе в соответствии с приказом Минэкономразвития указаны только бюджетные места.

Эксперты считают, что предлагаемое увеличение количества бюджетных мест покроет минимальную потребность рынка, ведь IТ-специалисты нужны не только одноименной отрасли, но и множеству смежных областей экономики.