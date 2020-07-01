Арт-поместье «Новые берега» откроет свои двери для пяти семей

Уникальный проект для людей с инвалидностью - арт-поместье «Новые берега», который находится в селе Богословка Пензенской области, готовится принять пять новых семей.

Как пояснили в группе в соцсети «ВКонтакте», новоселами станут 11 человек из Волгограда, Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского края.

«Часть дома — большая двухэтажная квартира в скором будущем станет реабилитационным центром для временного пребывания семей и людей с инвалидностью. В месяц она сможет принимать до 20 человек из разных регионов страны для стажировок, обучения, получения нового инклюзивного опыта», - отметили в сообществе.

Ранее губернатор Иван Белозерцев поздравил главу фонда «Квартал Луи» Марию Львову-Белову с получением самого крупного в РФ президентского гранта на развитие проекта, общая сумма которого составила 27 млн рублей.