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02.07.2020г.
В Пензенской области начал действовать налог для самозанятых

В Пензенской области начал действовать налог для самозанятых

Чт, 02.07.20 09:49
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Законодательное Собрание Пензенской области утвердило новый специальный налог «на профессиональный доход». Этот режим уже начал действовать на территории региона.

Воспользоваться режимом смогут не только работающие на себя жители области, но и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областного минэконома, этот налог будет уплачиваться по льготной ставке 4% для физических лиц, и 6% для юридических лиц или ИП.

«В качестве самозанятых могут работать те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производящие и реализующие продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, налоговый режим для самозанятых - удобный инструмент ведения бизнеса для россиян, который показал свою эффективность в других пилотных регионах.

«Работники стали выходить из тени, оформляя документы и выплачивая налоги официально», - отметил он.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ведомство планирует зарегистрировать около 20 тысяч самозанятых к 2024 году.

Чтобы иметь возможность воспользоваться новым налоговым режимом, необязательно посещать налоговую инспекцию: оформиться можно в личном кабинете налогоплательщика или мобильное приложение «Мой налог» (6+). Также через этот сервис можно уточнить, сколько нужно заплатить налогов, сформировать чек в целом контролировать свои доходы.

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22.04.2020 12:51
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
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