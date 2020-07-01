В Пензенской области начал действовать налог для самозанятых

Воспользоваться режимом смогут не только работающие на себя жители области, но и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областного минэконома, этот налог будет уплачиваться по льготной ставке 4% для физических лиц, и 6% для юридических лиц или ИП.

«В качестве самозанятых могут работать те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производящие и реализующие продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, налоговый режим для самозанятых - удобный инструмент ведения бизнеса для россиян, который показал свою эффективность в других пилотных регионах.

«Работники стали выходить из тени, оформляя документы и выплачивая налоги официально», - отметил он.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ведомство планирует зарегистрировать около 20 тысяч самозанятых к 2024 году.

Чтобы иметь возможность воспользоваться новым налоговым режимом, необязательно посещать налоговую инспекцию: оформиться можно в личном кабинете налогоплательщика или мобильное приложение «Мой налог» (6+). Также через этот сервис можно уточнить, сколько нужно заплатить налогов, сформировать чек в целом контролировать свои доходы.