Губернатор записал обращение об итогах голосования по поправкам в Конституцию

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 июля выступил с официальным обращением к жителям региона. Он сообщил об итогах голосования по поправкам в Конституцию.

Приводим текст обращения полностью.

«Уважаемы жители Пензенской области!

Мы вместе приняли важное для страны решение – поправки в Конституцию Российской Федерации. Значение этого исторического события для нашей страны трудно переоценить. Неотъемлемой частью основного закона России стало бесспорное признание нашего суверенитета и территориальной целостности.

Конституция закрепила важнейший приоритет государственной политики, защиту материнства, отцовства и детства, помощь семье, социальную поддержку, защиту интересов трудящихся и многое другое.

Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам, жителям Пензенской области, гражданам страны, твердую уверенность в настоящем и будущем.

Спасибо членам участково-избирательных комиссий. Вы провели огромную работу! Благодарю каждого жителя Пензенской области за активное участие в голосовании».