Губернатор записал обращение об итогах голосования по поправкам в Конституцию

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 июля выступил с официальным обращением к жителям региона. Он сообщил об итогах голосования по поправкам в Конституцию.
Приводим текст обращения полностью.
«Уважаемы жители Пензенской области!
Мы вместе приняли важное для страны решение – поправки в Конституцию Российской Федерации. Значение этого исторического события для нашей страны трудно переоценить. Неотъемлемой частью основного закона России стало бесспорное признание нашего суверенитета и территориальной целостности.
Конституция закрепила важнейший приоритет государственной политики, защиту материнства, отцовства и детства, помощь семье, социальную поддержку, защиту интересов трудящихся и многое другое.
Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам, жителям Пензенской области, гражданам страны, твердую уверенность в настоящем и будущем.
Спасибо членам участково-избирательных комиссий. Вы провели огромную работу! Благодарю каждого жителя Пензенской области за активное участие в голосовании».