Егор Крид занял третью строчку в списке Forbes

Об этом сообщили в Instagram‑аккаунте российской версии журнала Forbes. Певец заработал 6,9 млн долларов вытеснил из тройки лидеров хоккеиста Александра Овечкина. Первую позицию занял боец Хабиб Нурмагомедов, доход которого составил 16,5 млн, на втором месте -телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год 2,7 млн долларов.

«Неплохой итог моего первого самостоятельного года без лейбла. Спасибо еще раз всем моим поклонникам за это и за все поздравления с моим днем рождения. Отличное начало 26-летия», - поделился Егор Крид с фолловерами.

Напомним, контракт с известным лейблом «Black Star» у репера закончился еще в прошлом году. Вместе с тем Егору Криду удалось сохранить свой псевдоним.