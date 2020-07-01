Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 2 июля

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
По состоянию на 2 июля, в регионе зафиксировано 5 118 случаев заражения, прирост за сутки составил 73 случая. Выздоровели 4 869 жителей, умерли 43 пациента.
В России коронавирусом заболели 661 165 человек, из них за сутки - 6 760 случаев. Выздоровели 428 978 жителей, 9 683 умерло .
Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 12 июля. Жителям следует носить маску, соблюдать соцдистанцию и мыть руки, чтобы снизить риски заражения.