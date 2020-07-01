В Пензе восстановят Евлампиевскую церковь-усыпальницу

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Комитет по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдал разрешение на восстановление Евлампиевской церкви-усыпальницы на Соборной площади.
На данном этапе уже разработан проект, и согласована вся необходимая документация. При реконструкции будет использован уже существующий фундамент, который имеет восьмиугольную форму, повторяющую конфигурацию основного нижнего яруса церкви.
«Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения воссоздаваемой Евлампиевской церкви-усыпальницы выполнены на основании архитектурных, историко-библиографических и историко-архивных исследований», - уточнили в пресс-службе комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.
Экстерьер и интерьер объекта восстановят по фотографии Спасского кафедрального собора рубежа XIX-ХХ веков., а также по описям имущества храма, составленным в 1920 и 1923 годах.
В этой усыпальнице погребены трое пензенских архиереев: Иннокентий, Афанасий и Амвросий II. Вход в склеп находился снаружи здания, что создавало неудобства для желавших поклониться праху священослужителей. В виду этого в 1880-1882 годах у входа в склеп был построен храм-усыпальница, и уже там были захоронены епископ Григорий и его преемник епископ Антоний II.
В 1934 году храм был взорван вместе со зданием собора. Во время раскопок в 1998 году археологи обнаружили фундамент, а в 2010 году при строительстве на этом месте временного Благовещенского храма, был найден и закладной камень Евлампиевской церкви-усыпальницы.