В Пензе восстановят Евлампиевскую церковь-усыпальницу

Комитет по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдал разрешение на восстановление Евлампиевской церкви-усыпальницы на Соборной площади.

На данном этапе уже разработан проект, и согласована вся необходимая документация. При реконструкции будет использован уже существующий фундамент, который имеет восьмиугольную форму, повторяющую конфигурацию основного нижнего яруса церкви.

«Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения воссоздаваемой Евлампиевской церкви-усыпальницы выполнены на основании архитектурных, историко-библиографических и историко-архивных исследований», - уточнили в пресс-службе комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

Экстерьер и интерьер объекта восстановят по фотографии Спасского кафедрального собора рубежа XIX-ХХ веков., а также по описям имущества храма, составленным в 1920 и 1923 годах.

В этой усыпальнице погребены трое пензенских архиереев: Иннокентий, Афанасий и Амвросий II. Вход в склеп находился снаружи здания, что создавало неудобства для желавших поклониться праху священослужителей. В виду этого в 1880-1882 годах у входа в склеп был построен храм-усыпальница, и уже там были захоронены епископ Григорий и его преемник епископ Антоний II.

В 1934 году храм был взорван вместе со зданием собора. Во время раскопок в 1998 году археологи обнаружили фундамент, а в 2010 году при строительстве на этом месте временного Благовещенского храма, был найден и закладной камень Евлампиевской церкви-усыпальницы.