Не попавший на Кубу пензенец отсудил у турфирмы 141 тыс рублей

Пензенец подал в суд на туристическую фирму, чтобы вернуть деньги за путевку.

Мужчина пояснил, что 1 февраля он купил путевку за 153 тыс. рублей для себя и супруги в республику Куба. Пензенец заключил договор, в котором были указаны сроки отдыха с 31 марта по 10 апреля. Из-за пандемии коронавируса страна закрыла въезд для иностранных граждан, и 11 марта мужчина направил требование о расторжении документа. Однако деньги за путевку он так и не получил.

«Истец не воспользовался туристическим продуктом, в связи с возникновением угрозы безопасности его жизни и здоровья, прекращением авиасообщения на территории РФ, в назначенные даты вылета, в связи с чем, в силу прямого указания закона туроператор должен вернуть ему стоимость турпродукта в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Турфирме присудили выплатить клиенту 141 тыс. рублей и назначили штраф в 70 500 рублей. Заочное решение не вступило в законную силу.