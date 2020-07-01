В Пензе маршрутка врезалась в бок иномарки

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Подписчики группы в социальной сети «ВКонтакте» сообщили 2 июля о происшествии в центре Пензы.
Около 10 утра в Пензе на Карла Маркса, 16 столкнулись иномарка и маршрутка. В результате ДТП легковой автомобиль получил внушительные повреждения боковой части кузова, а у «ГАЗели» оказалась разбита «морда».
Напомним, сегодня произошла еще одна авария на выезде из Спутника, которая спровоцировала затор на дороге. Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными и внимательными при совершение маневров на дорогое и соблюдать дистанцию.