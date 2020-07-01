Синюков: Мы не допустили двойного голосования

Он сообщил, что в настоящее время территориальные комиссии отчитываются перед областным избиркомом документально, и сегодня до конца дня будет придана юридическая сила итогам.

«По нашей области предварительные результаты следующие: число участников голосования на момент закрыта участков - 1 048 681 человек. Приняли участие в выборах, явка - более 801 тысяч человек, это 76,46%. 3642 недействительных бюллетеня. «За» проголосовали 683 244 участника, это 85,25%. «Нет» - 114 588 участников, это 14,03%. В этот раз голосование проводили в новых условиях, непривычных для участников голосования и членов избиркомов», - уточнил Александр Синюков.

Глава облизбиркома отметил, что в этот раз впервые голосование проходило семь дней. Это было необходимо для того, чтобы развести потоки людей и обеспечить безопасность граждан.

«Сейчас некоторые люди на горячую линию звонят, говорят, что им понравилось голосовать во дворах, спрашивают, будет ли это 13 сентября [на выборах губернатора]. Пока информации нет», - добавил он.

Александр Синюков поблагодарил журналистов, которые освещали событие, и членов избиркомов, которые соблюдали на протяжении семи дней профилактику коронавирусной инфекции. Также он отметил, что были и обращения на «горячие линии». Не обошлось и без провокаций.

«Было три вида их. Первый - лица, которые считают себя гражданами СССР и не признают российское законодательство. Приходили на участки, гнули свою линию, воздействовали на членов избиркомов. Второй - организованная группа, которая не признала результаты голосования за Конституцию 1993 года. Тогда Конституция была принята не легитимно, по их мнению, а значит, поправки не должны вноситься. Третьи провоцировали на получение второго бюллетеня. Пытались, проголосовав в помещении, на следующий день на придомовой территории получить еще. За это предусмотрена административная ответственность. В целом мы не допустили двойного голосования, сейчас проверяем это документально. Если такие случаи будут установлены, то эти лица, которые получили бюллетень, и те, кто их выдал, будут привлечены к административной ответственности», - подытожил глава облизбиркома.

Напомним, за двойное голосование нарушителю и члену избиркома, который это допустил, может грозить штраф в 30 тысяч рублей в случае, если нарушение будет доказано. Журналист «Пенза-Пресс» побывал на подсчете голосов в одном из участков. Посмотреть весь процесс можно в нашем материале.