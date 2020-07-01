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02.07.2020г.
Синюков: Мы не допустили двойного голосования

Синюков: Мы не допустили двойного голосования

Чт, 02.07.20 10:55
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Глава облизбиркома Александр Синюков 2 июля рассказал об итогах голосования по поправкам в Конституцию РФ в Пензенской области.

Он сообщил, что в настоящее время территориальные комиссии отчитываются перед областным избиркомом документально, и сегодня до конца дня будет придана юридическая сила итогам.

«По нашей области предварительные результаты следующие: число участников голосования на момент закрыта участков - 1 048 681 человек. Приняли участие в выборах, явка - более 801 тысяч человек, это 76,46%. 3642 недействительных бюллетеня. «За» проголосовали 683 244 участника, это 85,25%. «Нет» - 114 588 участников, это 14,03%. В этот раз голосование проводили в новых условиях, непривычных для участников голосования и членов избиркомов», - уточнил Александр Синюков.

Глава облизбиркома отметил, что в этот раз впервые голосование проходило семь дней. Это было необходимо для того, чтобы развести потоки людей и обеспечить безопасность граждан.

«Сейчас некоторые люди на горячую линию звонят, говорят, что им понравилось голосовать во дворах, спрашивают, будет ли это 13 сентября [на выборах губернатора]. Пока информации нет», - добавил он.

Александр Синюков поблагодарил журналистов, которые освещали событие, и членов избиркомов, которые соблюдали на протяжении семи дней профилактику коронавирусной инфекции. Также он отметил, что были и обращения на «горячие линии». Не обошлось и без провокаций.

«Было три вида их. Первый - лица, которые считают себя гражданами СССР и не признают российское законодательство. Приходили на участки, гнули свою линию, воздействовали на членов избиркомов. Второй - организованная группа, которая не признала результаты голосования за Конституцию 1993 года. Тогда Конституция была принята не легитимно, по их мнению, а значит, поправки не должны вноситься. Третьи провоцировали на получение второго бюллетеня. Пытались, проголосовав в помещении, на следующий день на придомовой территории получить еще. За это предусмотрена административная ответственность. В целом мы не допустили двойного голосования, сейчас проверяем это документально. Если такие случаи будут установлены, то эти лица, которые получили бюллетень, и те, кто их выдал, будут привлечены к административной ответственности», - подытожил глава облизбиркома.

Напомним, за двойное голосование нарушителю и члену избиркома, который это допустил, может грозить штраф в 30 тысяч рублей в случае, если нарушение будет доказано. Журналист «Пенза-Пресс» побывал на подсчете голосов в одном из участков. Посмотреть весь процесс можно в нашем материале.

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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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